Даішники просять водіїв посидіти дома

За повідомленням Гідрометцентру, впродовж наступних декількох діб в Україні зберігатимуться складні погодні умови: мороз, сильні пориви вітру та сніг.

Державтоінспекція Вінниччини звертається до водіїв з проханням бути уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та зважати на несприятливі погодні умови.

У зв’язку з ускладненням погодних умов, весь особовий склад ДАІ Вінниччини націлений на надання допомоги учасникам дорожнього руху.

Тим, кому необхідно вирушати у дорогу, Державтоінспекція радить мати необхідний запас палива, теплий одяг та термос з гарячим напоєм, а також подбати про зарядний пристрій для мобільного телефону, щоб в разі необхідності зателефонувати до міліції чи рятувальної служби.