15-річний штангіст – рекордсмен України

У в 2011, і в 2012 роках керівництво ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету відзначало 15-річного важкоатлета Олексія Нагурного, як найкращого спортсмена року у своєму виді. Він є беззаперечним лідером серед штангістів регіону у ваговій категорії до 69 кг. Юнак є чемпіоном області 2012 року і серед 15-річних, і серед 17-річних атлетів.

На загальнодержавному рівні Олексій також вже пізнав радість перемоги – у 2010 році став чемпіоном України, встановивши одразу три національні рекорди: у ривку взяв 53 кг, у поштовху – 68 кг та у сумі –121 кг). Всі ці досягнення протрималися два роки.

На жаль, у 2011 році підліток травмувався, через це дещо знизилися темпи його спортивного росту. Наразі юний штангіст повністю відновився.

Олексій навчається у 9-у класі Вінницької загальноосвітньої школи № 5. Займатися штангою почав з 9 років. Батьки до захоплення сина спортом ставляться позитивно. Вчителі та адміністрація школи також підтримують юного чемпіона. До речі, періодично Олексій разом з іншими юними спортсменами МДЮСШ № 5 бере участь в показових виступах у своїй загальноосвітній школі, пропагуючи тим самим здоровий спосіб життя.

У 2013 році Нагурний збирається потрапити до збірної України у віковій категорії до 17 років, а також вдало за неї виступати. Юний штангіст добре розуміє, що для цього треба перемагати на відповідальних турнірах. Зокрема, Олексію необхідно у травні виграти чемпіонат області, а у липні вдало виступити на чемпіонаті України серед юнаків до 17 років. До речі, 14 березня йому виповнюється 16.