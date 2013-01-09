Різдвяний злодій спокусився солодощами

8 січня до Немирівського райвідділу міліції з заявою звернулась 42-річна жителька села Сокілець, продавець одного з магазинів в м. Немирів. Жінка повідомила про те, що 7січня зі складського приміщення магазину, де вона працює продавцем, викрали близько 700 гривень та солодощі.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, в ході проведення пошукових заходів працівниками міліції встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетний 28-річний житель міста Немирів.

Викрадені кошти частково вилучені та повернуті потерпілій.