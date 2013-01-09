З палаючого універмагу евакуювали людину
13:02, 09 січня 2013Вінниця
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8 січня о 13:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №34 м.Шаргород надійшло повідомлення про загорання офісного приміщення у будівлі місцевого універмагу.
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Внаслідок пожежі вогнем було знищено офісні меблі та пошкоджено пластикове вікно, а також гіпсове оздоблення стелі.
Під час пожежі працівники служби «101» із сусіднього приміщення евакуювали на свіже повітря одну людину. На щастя, ніхто із персоналу та відвідувачів не постраждав.
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