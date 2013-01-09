З палаючого універмагу евакуювали людину

8 січня о 13:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №34 м.Шаргород надійшло повідомлення про загорання офісного приміщення у будівлі місцевого універмагу.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Внаслідок пожежі вогнем було знищено офісні меблі та пошкоджено пластикове вікно, а також гіпсове оздоблення стелі.



Під час пожежі працівники служби «101» із сусіднього приміщення евакуювали на свіже повітря одну людину. На щастя, ніхто із персоналу та відвідувачів не постраждав.



