Немовля обпекло руки через дорослих

8 січня о 20:20 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 м. Тульчин від чергового медика надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні надійшов хлопчик 2012 року народження, місцевий житель, з діагнозом «термічні опіками долоні поверхні лівої кісті руки 1%».

Про це повідомляє ТУ МНС України у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, дитина отримала опіки, випадково торкнувшись дверцят печі. Дитина госпіталізована до травматологічного відділення лікарні, в стані середньої важкості.

Шановні батьки! Рятувальники черговий раз звертаються до вас із проханням не залишати малолітніх дітей самих удома.



