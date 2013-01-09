Машину з немовлям і автобус з пасажирами дістали з замету

7 січня о 19:31 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №29 смт Тростянець надійшло повідомлення про те, що на автошляху Демидівка-Тростянець утворився затор із 7 легкових автомобілів, в одному з яких перебувала сім’я з п’ятимісячним немовлям. Рятувальники за допомогою спецтехніки витягли автомобіль із снігового замету.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Того ж дня до погребищенських рятувальників надійшло повідомлення, що на відрізку автошляху с. Новофастів – с. Погребище потрапив у снігову пастку автобус «Київ-Погребище». Прибувши на місце події, особовий склад підрозділу провів роботи з евакуації транспортного засобу.



8 січня погребищенські рятувальники допомогли вибратися із снігового замету громадянам Росії. Працівники оперативно-рятувальної служби «101» відбуксирували авто на проїжджу частину.



Загалом з 7 на 8 січня рятувальники виїжджали на аварійно-рятувальні роботи 18 разів та витягнули із снігових заметів 37 автомобілів.





