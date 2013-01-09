Дзвінок "розвів" вінничанина на 3 тисячі гривень

Черговою жертвою мобільних шахраїв став 43-річний вінничанин, який рахунок зловмисників перерахував три тисячі гривень.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

«Друже, я став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди. Аби владнати питання з працівниками міліції необхідні гроші. Негайно перерахуй три тисячі гривень на вказаний рахунок», - почув у слухавку чоловік, якого о восьмі ранку розбудив телефонний дзвінок. Голос телефонуючого був дуже схожим на голос його найкращого товариша, але той дзвонив з іншого телефону. Отже, не гаючи часу, чоловік одразу кинувся допомагати другові, який опинився у біді. Взявши вказану суму грошей, він побіг до найближчого терміналу самообслуговування та переказав три тисячі гривень на вказаний рахунок.

Аби заспокоїти товариша, що необхідна йому сума грошей вже перерахована, чоловік зателефонував до нього на мобільний. Той повідомив, що щойно прокинувся, і про грошову допомогу він його не просив, оскільки ні в яку автопригоду не потрапляв. Тоді і з’ясувалося, що чоловіка обдурили. Ошуканий 43-річний вінничанин написав заяву до міліції. Наразі встановлюється особа зловмисника.

Міліція ще раз закликає громадян бути обачними, не довіряти подібним телефонним повідомленням, головна мета яких – обманним шляхом заволодіти грошовими коштами. Якщо Вам зателефонували невідомі та під різними приводами просять перерахувати гроші – не гайте часу, дзвоніть 102 або зверніться до найближчого відділу міліції. Ваше повідомлення допоможе оперативно знайти злочинця та збереже Ваші кошти.