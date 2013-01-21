Вінничан кличуть на кастинг шоу «Танцюють всі»

10:40, 21 січня 2013
Вінниця
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Організатори телепроекту «Танцюють всі» приїдуть до Вінниці для того, щоб відібрати учасників для нового сезону танцювального шоу.

Про це повідомляє офіційний сайт телеканалу СТБ.

Кастинг проходитиме 5 лютого на сцені вінницького міського палацу мистецтв «Зоря» (Червоноармійська, 44).

Триватиме кастинг з 9 до 19 години.

Учасникам необхідно попередньо зареєструватися, заповнивши заявку-анкету на сайті телеканалу СТБ.

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