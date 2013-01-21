Вінниця покращить інфраструктуру транспорту за 2,5 мільйонів гривень

Вінницька влада планує суттєво оновити інфраструктуру транспортної галузі міста.

На ці витрати в бюджеті-2012 закладено близько 2, 5 млн. гривень

Про це повідомляє заступник директора департаменту енергетики, транспорту і зв'язку міської ради Сергій Коваленко.

Зокрема, 100 тисяч гривень виділено на заміну і встановлення нових дорожніх знаків, 98 тисяч гривень – на капітальний ремонт світлофорів.

За словами чиновника, ще 700 тисяч грн. піде на відновлення розмітки дорожнього руху і пішоходних переходів.

Для покращення роботи електротранспорту і його надійності та ремонт трамвайної колії заплановані 999 тис. гривень, а на ремонт ділянок контактної мережі - 499 тисяч