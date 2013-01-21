Легкоатлетичний Кубок Поділля зібрав 315 учасників

19–20 січня за підтримки відділення НОК України у Вінницькій області відбувся традиційний Кубок Поділля з легкої атлетики. Змагання проходили у легкоатлетичному манежі «Колос». На них завітали 315 учасників з Кіровоградської, Житомирської, Хмільницької областей і різних міст і районів Вінниччини.

Медалі серед юнаків і дівчат розігрувались у двох вікових категоріях – 1996–1997 р.н. і 1998–1999 р.н. Спортсмени змагалися у 13 видах програми – спортивній ходьбі, стрибках у довжину і висоту, потрійному стрибку, бар’єрному бігу тощо.

До речі, паралельно з Кубком Поділля проходив й юнацький чемпіонат Вінницької області. На жаль, комерційних стартів, які минулими роками збирали у місті над Бугом титулованих дорослих легкоатлетів, цього разу в рамках Кубку не було.

– Комерційних стартів не проводимо вже другий рік поспіть. Причина банальна – брак спонсорських коштів, – пояснив керівник змагань, тренер збірної України з легкої атлетики (резерв) Костянтин Москалюк.

Серед численних переможців організатори Кубку Поділля виділили спортсменів, які показали високі результати. Це чемпіон України серед юнаків Вадим Рябцун (ДЮСШ № 1 Вінницького міського спорткомітету, біг на 1500 метрів), Владислав Мазур (Бердичів, стрибки у висоту), Владислав Продоус (Костопіль, штовхання ядра) і Наталя Березюк (Вінницька СДЮШОР з легкої атлетики, біг на 400 метрів). Переможцям і призерам вручили Кубки і призи від обласного відділення НОК України і грамоти від спортуправління Вінницької облдержадміністрації.