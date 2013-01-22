Заболотний і Домбровський відмовилися від пільг

22 січня на прес-конференції у Вінниці народний депутат України Григорій Заболотний заявив, що він та ще один нардеп Олександр Домбровський відмовилися від депутатських пільг.

- Ми з Домбровським написали листи про відмову від парламентських пільг – додаткові виплати на оздоровлення, в кінці року дається додатковий оклад, проїзд у авто- та залізничному транспорті, перельоти…, - каже Заболотний. - Житло вже нікому не дають. Я живу у одномісному номері готелю «Україна», номер маленький, нормального столу ніде поставити. Але в мене є нормальний робочий кабінет у бюджетному комітеті Верховної ради. Олександр Домбровський у Києві живе в квартирі своєї дочки. Всі ці пільги створюють тільки ілюзію і в людей викликають алергію.

На запитання чому б депутатам не брати ці кошти і віддавати їх нужденним виборцям, Григорій Михайловмч засміявся.

- Та тих гроші не дають на руки. Їх перераховують постачальникам послуг чи дають путівку, а якщо відмовляєшся, то грошовий еквівалент не дають, - каже Григорій Михайловчи. - Знаєте яка зарплата у депутат? Оклад народного депутат 6109 гривень. Оскільки я маю 36 років державного стажу, то я маю майже стільки ж доплати за ранг стаж і звання професора. Таким чином в найпотужнішого депутата зарплата не перевищує 15 тисяч гривен. Крім цього дається на виконання депутатських повноважень в межах такої ж суми. Ось ці гроші якраз і віддаю людям. Тих зарплат по 50-60 тисяч вже немає.

Стосовно депутатської недоторканості, то Григорій Заболотний каже, що раніше був «за» її зняття. Але коли прийшов у парламент, то змінив своє ставлення.

- Коли я побачив зсередини, що там робиться… Якщо недоторканість знімуть, жодний депутат з опозиції навіть рота не розкриє, бо через день-два ці депутати будуть мати політичне переслідування. Свого часу пропозицію імунітету вніс ще В’ячеслав Чорновіл. Він заявив, що в стінах парламенту депутати можуть робити і говорити все, що вважають за потрібне, і не нести за це відповідальність.

Григорій Заболотний не називає роботу Верховної ради сьомого скликання ефективною.

- Для когось це – розминка м’язів, для когось – піар. Але дійсно є ті депутати, які намагаються виконувати свою програму. Я раніше негативно ставився до ВО «Свобода». А тепер бачу, що в парламент прийшли доволі підготовлені, грамотні люди, які вимагають правильних речей – дотримання регламенту і Конституції, вимагають покінчити з «кнопкодавством»… До речі, у ВР одразу можна зрозуміти, що будуть блокувати трибуну: тільки-но були у краватках, як вже перевдяглися. Хтось вже – у светрах, хтось – у вишиванках, щоб ґудзики не летіли… Але найкраще – домовлятися, а не битися.