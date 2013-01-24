Міліція просить підприємців встановлювати системи відеонагляду

На об’єктах торгівлі по місту Вінниці встановлено 1200 «тривожних» кнопок. Її облаштування коштуватиме власнику 400-500 грн.

- Частіш за все магазини, які обладнуються недержавними охоронними структурами, забезпечені зовсім не тою апаратурою, яка повинна для цього використовуватися, тому варто звернутися до державної служби, - розповідає начальник управління державної служби охорони Віктор Козаченко. – До того ж ми мобільніші та маємо більше прав щодо затримання порушників, аніж приватні охоронні структури. А це тяжкі злочини, у яких беруть як правило група громадян, і вони завчасно готуються до здійснення злочину, тому ризикувати тут не варто.

Окрім того, що система відеонагляду допоможе пришвидшити розкриття злочину, за допомогою записів суб’єкти господарювання можуть також довести відсутність правопорушень у тому випадку, якщо покупці подають скарги. Тому у певній мірі, цей запис може виступити аргументом в захисті прав господарюючих суб’єктів.

Кожна точка здійснення торгівельної діяльності стикається і з великою кількістю ризиків, в тому числі і з увагою з боку усіляких контролюючих органів.

- Якраз наявність відеоспостереження спонукає працівників контролюючих органів до більш адекватної та виваженої розмови, - запевняє співголова ради підприємців при міському голові Леонід Марцинковський. - Були непоодинокі випадки, коли працівники контролюючих органів розмовляють зовсім по-іншому, якщо взнають, що їх записує камера спостереження. Окрім того, встановлений відеонагляд стимулює самих працівників до дотримання дисципліни.

Встановлені система відеоспостереження та «тривожна» кнопка у торговельному закладі виступатимуть не тільки як елемент прискорення розкриття злочинів, а й матимуть попереджуючу функцію, якщо на видному місці розташувати оголошення про те, що у магазині ведеться відео спостереження, або ж він знаходиться під охороною. ​