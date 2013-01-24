Мовчан знайшов офшорну зону у… Козятинському районі

Офшорну зону у Козятинському районі знайшов губернатор Вінниччини. Податків тут сплачують втричі менше, ніж в інших районах, проте показники товарообігу і сфери послуг демонструють наявність нелегалізованих доходів.

Про це на нараді в облдержадміністрації заявив голова Вінницької ОДА Іван Мовчан.

«Козятин – це офшорна зона: податків тут сплачують втричі менше, ніж, приміром у Чернівцях. Але, коли підрахувати товарообіг та скільки послуг споживається, на які суми, одразу видно, що є багато не легалізованих доходів», - зауважив керманич області.

Він навів приклад, коли гектари здаються в оренду, але податок за землю не справляється. Відтак, сільські бюджети втрачають кошти, які, на думку очільника області, осідають у «чиїсь кишенях». Водночас, район, який, як вважає чиновник, цілком спроможний себе забезпечити – дотаційний.

«Потрібна легалізація зарплати. Адже коли аналізуєш ситуацію - дивуєшся, коли розповідають, що не має коштів і резервів», - підсумував І. Мовчан.