Колишній зек вкрав у жінки картку і встиг зняли 26 тисяч

23 січня до працівників міліції м. Вінниці з заявою про правопорушення звернулась 30-річна вінничанка. Жінка повідомила про те, що цього ж дня по вул. Гніванське шосе в неї вкрали гаманець з грошима та банківською карткою.

Про це повідомляє СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

За словами потерпілої, з її особистого рахунку одразу після крадіжки було знято близько 26 тисяч гривень.

За «гарячими» слідами правоохоронцями було встановлено особу, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення. Ним виявися 33-річний раніше судимий житель м. Вінниці.