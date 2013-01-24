Колишній зек вкрав у жінки картку і встиг зняли 26 тисяч
13:46, 24 січня 2013Вінниця
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Затримали того ж дня
23 січня до працівників міліції м. Вінниці з заявою про правопорушення звернулась 30-річна вінничанка. Жінка повідомила про те, що цього ж дня по вул. Гніванське шосе в неї вкрали гаманець з грошима та банківською карткою.
Про це повідомляє СГЗ УМВС України у Вінницькій області.
За словами потерпілої, з її особистого рахунку одразу після крадіжки було знято близько 26 тисяч гривень.
За «гарячими» слідами правоохоронцями було встановлено особу, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення. Ним виявися 33-річний раніше судимий житель м. Вінниці.
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