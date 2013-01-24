У туберкульозному санаторії нарахували зайвої зарплати на 220 тисяч

Вінницькі фінінспектори забезпечили усунення порушень у Северинівському кістково-туберкульозному санаторії

Фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області забезпечили усунення порушень у Северинівському кістково-туберкульозному санаторії. Загалом під час ревізії зазначеного медичного закладу фінінспектори Вінничини виявили порушень на суму 220 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, недотримання бухгалтерською службою вимог чинного законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати, а також розрахунках із державними цільовими фондами, призвело до порушень на загальну суму 207 тис. грн.

Крім того, медичний заклад оплатив за завищеною вартістю ремонтні роботи, через що зайво витрачені бюджетні кошти.

За недотримання вимог чинного законодавства одну посадову особу санаторію притягнуто до адміністративної відповідальності, п’ятьох – до матеріальної, а про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.