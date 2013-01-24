Владика Симеон окропив святою водою суд

Митрополит Вінницький і Барський Симеон привітав суддів та працівників апарату Вінницького апеляційного адміністративного суду із різдвяними святами.

Про це повідомляє прес-служба ВААС.

По-особливому розпочався робочий тиждень у Вінницькому апеляційному адміністративному суді, адже до нього завітав владика Вінницької єпархії Митрополит Симеон, який очолив Архієрейську коляду та разом із хором священиків з м. Вінниці привітали колектив суду із різдвяними святами.

Владика побажав великих милостей та багатих щедрот, а також, щоб Спаситель поселився у кожного в серці і всіляко допомагав у благородній справі – справі встановлення справедливості та істини. Окрім того, судді та працівники апарату суду мали честь послухати церковні піснеспіви у виконанні Вінницького духовенства.

В знак глибокої поваги, голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин подякував Митрополиту Вінницькому і Барському Симеону та священикам за те, що вони духовно укріпили кожного із присутніх та поділилися своєю вірою, і водночас запевнив, що він та колектив ВААС у своїй діяльності будуть керуватися виключно буквою Закону та високими моральними принципами. Разом з тим представникам духовенства було вручено сувенір – вирізьблену в кришталі емблему суду.

На завершення зустрічі Владика Симеон окропив колектив суду святою водою.