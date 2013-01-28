Хлопця на дискотеці поранили у груди

Слідчим відділом Могилів-Подільського РВ відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням травматичної зброї, яке мало місце біля місцевого кафе.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Сварка виникла 27 січня близько 2-ї години ночі між місцевими жителями під час дискотеки. З’ясування стосунків переросло в бійку та закінчилося пораненням для одного із учасників конфлікту.

До міліції повідомлення надійшло через півтори години з приймального відділення центральної районної лікарні, куди звернулися два 27-річних місцевих жителі. Один з них після надання медичної допомоги був відпущений додому, другий госпіталізований з пораненням в область грудей. Чоловіка прооперували.

Після повідомлення на місце злочину виїхала слідчо-оперативна група міліції, з місця пригоди були вилучені речові докази, опитувалися свідки.

Міліція з’ясувала особу чоловіка, який стріляв з травматичної зброї – ним виявився 25-річний місцевий житель. Правоохоронці вилучили у нього пристрій для відстрілу гумових куль, з якої було здійснено постріли.

Наразі триває розслідування кримінальної справи. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.