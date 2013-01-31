Керівництво коледжу накрутило з сотнею тисяч державних грошей

09:00, 31 січня 2013
Вінниця
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У Могилеві – Подільському

Фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області забезпечили усунення порушень у Могилів-Подільському медичному коледжі. Загалом під час ревізії зазначеного навчального закладу фінінспектори Вінниччини виявили фінансових порушень на суму понад 100 тис. грн.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій.

Зокрема, впродовж липня – грудня 2010 року із загального фонду витрачено більш як 97 тис. грн.. на зарплату працівникам гуртожитку, а також оплату послуг прання та сушки постільної білизни, водночас, коли чинним законодавством передбачено, що згадані витрати повинні покриватися за рахунок коштів, які надходять у вигляді плати за проживання в гуртожитках.

Крім того, навчальний заклад оплатив за завищеною вартістю ремонтні роботи, що призвело до зайвого витрачання коштів.

Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.

 

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