Через неуважних батьків, діти можуть не потрапити до дитсадка

Через неуважність батьків при оформленні електронної реєстраційної форми, дитину в майбутньому можуть не взяти до садочку.

Більш як два місяці тому у Вінниці було запроваджено загальноміську електронну реєстрацію дітей до дошкільних закладів міста. Така електронна черга дає можливість прозоро, публічно та без хабарів влаштувати дитину у будь-який міський дошкільний навчальний заклад в порядку черговості. Однак, деякі батьки, бажаючи поставити дитину на чергу у два і більше садків, не розуміють наслідків неправильно введеної інформації.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Оформити дитину в чергу до одного із дошкільних навчальних закладів можна через Інтернет-ресурс http://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/dnz/Lists/Content/Default.aspx, або ж звернувшись до одного із Центрів адміністративних послуг Вінниці. Наразі у електронну чергу внесено більше 5 тисяч заявок. У черзі знаходяться діти різного віку, оскільки батьки можуть зареєструватися до загальної міської електронної реєстрації міста відразу після отримання свідоцтва про народження. Однак, міським департаментом освіти передбачається, що незабаром електронна черга міститиме більш як 12 тисяч даних про вінницьких дошкільнят. Реальна ж черга до садочків міста на сьогоднішній день складає 153 дитини (діти 6-річного віку, які вирішили не йти до школи в 2012 році).

Міська електронна реєстрація до дошкільних навчальних закладів розроблена таким чином, що поставити одну і ту ж дитину на чергу в два різних садки неможливо. Якщо даний номер свідоцтва про народження уже був введений в систему, другий раз його ввести не вдається. Однак, деякі батьки вирішили схитрувати, змінюючи одну з цифр свідоцтва і думаючи, що в подальшому зможуть послатись на технічну помилку. Директор департаменту освіти міської ради Володимир Буняк запевняє, що батьки при такому хитруванні не розуміють наслідків, адже коли приходить черга подавати документи до садочку, ця помилка призведе до того, що батькам відмовлять в зарахуванні до обраного дошкільного закладу. У разі виявлення подвійних заявок з сфальсифікованими персональними даними до різних садочків, департамент освіти видалятиме всі заявки, про що буде повідомлено батькам. Батьки несуть повну відповідальність за введену інформацію і повинні її підтвердити документально при оформленні у садок. «Від таких «маніпуляцій»

можуть постраждати не тільки самі «хитруни», а й батьки дитини, реальний номер свідоцтва якої співпаде зі зміненим номером, - каже Володимир Буняк. – Вони, в такому випадку, взагалі не зможуть поставити власну дитину на чергу, адже система повторно просто не прийме номер».

Тому при заповненні реєстраційної картки батькам потрібно бути особливо уважними.

Якщо ж після успішної реєстрації, Ви виявили помилку, необхідно звернутися за телефоном 59-53-56 для внесення змін до Вашої заявки.