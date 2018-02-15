Від початку доби в зоні АТО загинув один український військовий

Протягом сьогоднішнього дня спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ.

Від початку доби зафіксовано 6 прицільних обстрілів позицій сил АТО підрозділами російсько-окупаційних угрупувань, унаслідок одного з яких загинув один український військовослужбовець. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

Повідомляється, що на Луганському напрямку ворог неодноразово вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку противник застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм біля Павлополя і Чермалика на Приазов’ї. У цьому ж районі бойовики вели вогонь із озброєння БМП по оборонцях Водяного. Окрім того, з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти Збройних Сил України неподалік Тарамчука.