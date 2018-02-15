СММ ОБСЄ за добу зафіксувала 810 вибухів на Донбасі

За даними спостерігачів, більше половини вибухів сталися в Луганській області.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували за добу близько 810 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє місія у своєму звіті за період з 19:30 13 лютого до 19:30 14 лютого, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Читайте такожВ СММ ОБСЄ побачили загрозу в розміщенні бойовиками рештків боєприпасів у музеї«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, більше вибухів (приблизно 320 супроти близько 280)», - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції, Широкиного, Світлодарська, Чермалика, Ломакиного, Трудівського, Кам'янки, Авдіївки та Олександрівки.

«В Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Зафіксовано, зокрема, більше вибухів (приблизно 490 супроти 17)», - заявляють спостерігачі.

На Луганщині порушення зафіксовані в Кадіївці та Калинівці. Також члени СММ чули вибухи поблизу Золотого.