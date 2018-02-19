Убивство військовим на Донбасі товариша зі служби: у штабі АТО озвучили свою версію подій

Пораненого евакуювали до медзакладу, але від отриманих травм він помер.

У зоні проведення АТО військовослужбовець внаслідок необережного поводження зі зброєю поранив товариша по службі, який згодом помер у лікарні від отриманих травм.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Надзвичайна подія трапилась 18 лютого в одній із військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання у районі проведення АТО. За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження зі зброєю військовослужбовець поранив товариша по службі», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожХотіли підпалити й підірвати: подробиці вбивства морпіхів під Широкиним товаришами зі службиПораненого евакуювали до медзакладу, але від отриманих травм він помер.

«На місці події пораненому надали невідкладний комплекс медичної допомоги та евакуювали до військового медичного закладу. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя військовослужбовця», - зазначили у прес-центрі.

Причини та подробиці цієї надзвичайної події зараз з’ясовують представники Військової служби правопорядку Збройних сил України, відкрито кримінальне провадження.

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