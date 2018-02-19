У Мар'їнці військовий застрелив співслужбовця - ЗМІ

Між військовими виник конфлікт, який завершився стріляниною.

Увечері 18 лютого в Мар'їнці (Донецька область) військовослужбовець застрелив товариша по службі.

За даними джерела LB.ua, між двома військовослужбовцями частини А-0409 (30-а окрема механізована бригада) виникла сварка, під час якої один з них взяв автомат Калашников і застрелив другого. Що стало приводом для конфлікту, поки встановлюється. Стріляв затриманий військовослужбовець.

Читайте такожУ Донецькій області поліцейський застрелив місцевого жителя у ході побутової сварки

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Раніше в штабі АТО повідомили про загибель українських морпіхів, тіла яких були знайдені в місці проживання. Пізніше ЗМІ повідомили, що в 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України вчора сталася надзвичайна подія — два бійці бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів по службі.