Доба в АТО: ворог активно обстрілював позиції українських військових, є загиблий та поранені

Загалом, минулої доби, ворог провів 12 прицільних обстрілів.

Протягом минулої доби позиції Збройних Сил України піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ, зокрема й зі зброї забороненого калібру.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий. Також за минулу добу у зоні АТО отримали поранення четверо воїнів.

"Загалом, минулої доби, ворог провів 12 прицільних обстрілів. Унаслідок вогню агресора, на жаль, загинув один український воїн, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один наш захисник отримав бойову травму. Крім того, під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, поранень зазнали ще двоє українських військових", - повідомили у штабі АТО.

Читайте такожБув сильно п'яний: з'явилися подробиці вбивства військовим товариша за службою на ДонбасіНа Луганському напрямку ворог здійснював обстріли з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів біля Гладосового, Новолуганського та Світлодарська. Понад дві години тривав обстріл позицій ЗСУ біля Луганського. Мінометний розрив зафіксовано неподалік Кримського.

"На Донецькому напрямку ворожа вогнева активність спостерігалася на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, агресор застосував 120-ти та 82-мм міномети довкола Лебединського, Широкиного і Водяного. Окрім того, з мінометів, гранатометів та кулеметів незаконні збройні формування вели вогонь поблизу Пісків", - додали у прес-центрі.