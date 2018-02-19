На Донбасі загинув один український воїн, четверо поранені

Ворог застосовував зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

Від початку доби бойовики російсько-окупаційних бандформувань 9 разів обстрілювали позиції сил АТО.

Як повідомляє прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook, один український воїн загинув, четверо поранено.

"Загалом, від початку доби, ворог провів 9 обстрілів. Унаслідок вогню агресора, на жаль, загинув один український воїн, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один наш захисник отримав бойову травму. Окрім того, під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, поранень зазнали ще двоє українських військових.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожХотіли підпалити й підірвати: подробиці вбивства морпіхів під Широкиним товаришами зі службиВ штабі підкреслили, що російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли опорних пунктів Збройних сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, на Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82 мм по наших позиціях неподалік Кримського. З гранатометів різних типів і великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по українських укріпленнях поблизу Гладосового, Новолуганського та Світлодарська.

Крім того, на Донецькому напрямку загарбники з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і кулеметів обстріляли опорні пункти сил АТО біля Пісків. Застосування ворогом 120-мм та 82-мм мінометів зафіксовано поблизу Лебединського, Водяного та Широкиного.