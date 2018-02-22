Доба в АТО: загинув один український боєць, ще чотирьох поранено

Бойовики здійснили 20 прицільних обстрілів по позиціям українських військових.

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 20 прицільних обстрілів позицій української армії.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, на Луганському напрямку противник застосував 122-мм артилерію, міномети різних калібрів та озброєння БМП по опорних пунктах поблизу Троїцького.

Читайте такожВолонтери показали, як один влучний постріл ЗСУ на Донбасі призводить до втрат терористів (відео)"З мінометів калібру 82-мм окупанти вели вогонь біля Кримського, Новоолександрівки і Катеринівки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, загарбники обстрілювали оборонців Луганського, Залізного та Новолуганського, а захисників Майорська - із зенітної установки. Зі стрілецької зброї загарбники провокували наших воїнів неподалік Зайцевого.На Донецькому напрямку ворог з мінометів калібру 120 та 82-мм і гранатометів вів вогонь біля Водяного та Лебединського, що на приморській ділянці нашої оборони. Зі стрілецької зброї противник обстрілював наші позиції в районі Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню трьох захисників було поранено, ще один отримав бойову травму. В результаті необережного поводження зі зброєю загинув один український військовослужбовець.

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики обстріляли українських медиків, які надавали допомогу цивільному населенню, внаслідок чого загинула медсестара.