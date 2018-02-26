Бойовики на Донбасі прицільно обстрілюють військових: один загинув, ще одного бійця поранено

Вчора вдень спостерігалася вогнева активність російсько-окупаційних військ, зафіксовано 5 прицільних обстрілів.

На Донбасі минулої доби, по усій лінії зіткнення, агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще один захисник - отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook. Друга половина минулої доби пройшла без порушень режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень, спостерігалася вогнева активність російсько-окупаційних військ.

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"На Луганському напрямку противник випустив сім мін калібру 82-мм у бік наших позицій в районі Зайцевого. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських опорних пунктах неподалік Кримського і Новолуганського", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку загарбники застосували 82-мм міномети та стрілецьку зброю біля Водяного на Приазов’ї, а зі стрілецької зброї - обстрілювали захисників шахти Бутівка.

Раніше повідомлялося, що бойовики заховали на Донбасі щонайменше 46 танків.