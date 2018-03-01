Місія ОБСЄ розповіла про "сповнений нестабільністю і непередбачуваністю" тиждень на Донбасі

У СММ заявляють, що жодна сторона не понесла відповідальності за порушення режиму припинення вогню.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) за тиждень зафіксували понад 8 тис. порушень режиму припинення вогню на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

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«Згідно із спостереженнями Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, минулий тиждень став ще одним тижнем, сповненим нестабільності та непередбачуваності. Пори те, що сторони домовилися про припинення вогню, ми зафіксували понад 8 тисяч порушень цього режиму, вчинені тими ж сторонами, які підписали в Мінську домовленості про перемир'я", - сказав Хуг.

"Жоден із порушників не поніс відповідальності, і здається, що панує атмосфера безкарності, а безкарність, в свою чергу, породжує ще більше насильство. Інші положення домовленостей про припинення вогню, положення, які є важливими для забезпечення власне перемир'я, також порушувалися сторонами минулого тижня", - додав він.

За словами Хуга, спостерігачі зафіксували 52 одиниці важкого озброєння, які були розміщені в порушення визначених координат для відведення, і з них 46 одиниць у районах, які не контролюються урядом України. Зокрема, біля окупованого Мяусинська безпілотник СММ зафіксував чотири реактивні системи залпового вогню.

Також місія не відзначила ніякого прогресу у процесі розведення сил і засобів.