У Путіна відкидають розміщення миротворців ООН на Донбасі без погодження з російськими бойовиками

Прес-секретар президента РФ вважає, що «неможливо взагалі ухвалювати будь-які рішення про розміщення міжнародних місій без переговорів і досягнення згоди» з російсько-окупаційними адміністраціями.

У Кремлі виключили можливість розміщення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі без узгодження з контрольованими Росією бойовиками.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Жодної зміни позиції. Позиція Росії абсолютно послідовна і добре відома. Основна думка тут полягає в тому, що неможливо взагалі ухвалювати будь-які рішення про розміщення міжнародних місій без переговорів і досягнення згоди і консенсусу з представниками республік Донбасу. Саме про це говорив президент Путін», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи означає заява глави російської держави про те, що РФ «не проти» поставити окупований Донбас під міжнародний контроль, що Кремль більше не боїться «різанини» в разі розміщення місії ООН на всій території окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Читайте такожПутін не знає, що робити з Донбасом - ПорошенкоЯк повідомляв УНІАН, 28 лютого Путін заявив, що Росія «не проти» поставити окупований Донбас під міжнародний контроль.

«Тепер кажуть: ні, потрібно, щоб вони були всюди, тобто, фактично йдеться про те, щоб поставити всю цю територію під міжнародний контроль. Росія за чи проти? Ми, щонайменше, не проти. Але потрібно домовлятися з цими невизнаними республіками. Ідіть тоді і з ними домовтеся. Ні, цього ніхто не хоче робити», - сказав Путін.

19 жовтня 2017 року Путін заявив, що РФ не допустить закриття кордону з окупованих Донбасом, щоб «не допустити там різанини».