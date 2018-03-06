Порошенко закликав Путіна: нам нічого не потрібно більше, просто, будь ласка, виведіть свої війська

Глава Української держави наголосив, що попри російську пропаганду, санкції країн Заходу проти РФ працюють.

Президент України Петро Порошенко вкотре закликав президента РФ Володимира Путіна вивести російські війська з території України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко заявив в інтерв’ю британському виданню Financial Times.

Читайте такожПутін заявив, що Росія "не проти" поставити окупований Донбас під міжнародний контроль"Ми тут не агресори. Агресор – Путін, який має свої війська на нашій землі. Нам нічого не потрібно більше, просто, будь ласка, виведіть свої війська", - сказав Порошенко.

Президент також наголосив на тому, що, незважаючи на російську пропаганду, санкції проти Росії працюють.

"Не можна бути президентом країни в умовах війни і не бути оптимістом. Я був оптимістом у набагато складніших умовах 2014 року. Протягом більш як трьох з половиною років ми маємо санкції (проти Росії – УНІАН), які є надзвичайно ефективним механізмом, щоб спонукати Путіна сидіти за столом переговорів. І санкції працюють, незважаючи на російську пропаганду, яка говорить, що Росія живе щасливо. Це неправда", - заявив Порошенко.

Раніше у Кремлі виключили можливість розміщення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі без узгодження з контрольованими Росією бойовиками.