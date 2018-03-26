В операції Об’єднаних сил на Донбасі провідну роль відіграватиме Нацгвардія - Порошенко

Президент відзначає незмінно важливу роль Нацгвардії в операції з повернення контролю над окупованими територіями Донбасу.

Президент Петро Порошенко заявляє, що в операції Об’єднаних сил на Донбасі надзвичайно важливу роль відіграватиме Національна гвардія.

Читайте такожПорошенко заявив про завершення АТО та перехід до операції Об’єднаних сил

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу у Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів Нацгвардії у Київській області з нагоди відзначення четвертої річниці Нацгвардії.

«Сьогодні, коли ми змінюємо формат операції з повернення контролю над захопленими територіями відповідно до закону (про реінтеграцію Донбасу – УНІАН)… В цих умовах роль Нацгвардії у визволенні Донбасу залишається незмінно надзвичайно важливою», - заявив Порошенко.

Президент подякував Верховній Раді за те, що вона «майже конституційною більшістю підтримала мої законодавчі пропозиції, мою стратегію щодо реінтеграції Донбасу, повернення окупованого Росією Донбасу до складу України».

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Порошенко заявив про завершення антитерористичної операції та перехід до операції Об’єднаних сил. За його словами, у підпорядкування керівництву Об'єднаних сил переходять представники інших військових формувань, правоохоронних органів, залучених до виконання завдань на Донбасі, керівництво ними покладається на командувача Об'єднаними силами.

Також президент призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

АТО на сході України розпочалась в середині квітня 2014 року.