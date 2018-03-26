Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала близько 345 вибухів в Донецькій області

У Луганській області був зафіксований тільки один вибух.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за вихідні зафіксували близько 345 вибухів у Донецькій області.

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Про це йдеться у звіті місії за вихідні у період з 19:30 23 березня до 19:30 25 березня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У період із вечора 23 до вечора 24 березня в Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши менше вибухів (приблизно 125 супроти орієнтовно 220 відповідно). У період із вечора 24 до вечора 25 березня СММ констатувала аналогічний рівень таких порушень, однак зафіксувала більшу кількість вибухів (близько 220)", - сказано у звіті.

Зокрема, на Донеччині ведення вогню зафіксовано в районі Донецької фільтрувальної станції, Широкиного, Ясинуватої, селища Дружба, села Лебединське, Світлодарську та Авдіївки.

"У період із вечора 23 до вечора 24 березня в Луганській області СММ констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (1 вибух). У період із вечора 24 до вечора 25 березня Місія не зафіксувала жодного такого порушення в Луганській області", - йдеться у звіті.