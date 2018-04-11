"Німці так не чинили": у "ЛНР" розповіли про нові заборони бойовиків

Джерела в окупації зазначили, що деякі вчителі "своєї тіні зараз у Луганську бояться".

Бойовики зобов'язали бюджетників надавати копії комунальних платежів за місцем роботи й погашати борги за період, коли на Донбасі почалася гібридна війна.

Про це LIGA.net повідомили жителі захоплених Росією територій України.

"Вимагають оплачувати борги й звітувати. У пенсіонерів-інвалідів взимку в приватних будинках обрізали газ за борги. Німці (під час Другої світової війни - Ред.) так не чинили, кажуть люди, які очікують Україну", - зазначила вчителька однієї зі шкіл Луганська.

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За її словами, у школах міста зараз суцільні перевірки і контроль. "Тиснути, залякувати... Вчителі своєї тіні зараз у Луганську бояться", - зізналася вона, додавши, що багато хто обурений ситуацією.

"Обурюються, звичайно, що це незаконно. Але про які закони може йтися?" - підтвердило джерело.

Інший співрозмовник додав, що багато хто не витримує і звільняється. Директори шкіл просять пенсіонерів якомога довше працювати, бо "заміни старого покоління немає, молодь виїжджає, отримавши освіту в пошуках кращого життя".

У середньому комуналки по двокімнатній квартирі в Луганську зараз коштують 900-1000 рублів, трикімнатна - 1200 рублів. "Зарплата" вчителя становить від 8000 рублів залежно від категорії і навантаження.

Раніше Дмитро Тимчук повідомляв, що інформація, яка широко розповсюджується в ЗМІ про затримання російськими спецслужбами колишнього керівника «ЛНР» Ігоря Плотницького та перебуванні його в СІЗО, не відповідає дійсності.