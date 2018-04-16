Доба в АТО: 59 обстрілів, бойовики б'ють по українських захисниках з мінометів 120 і 82-мм калібрів

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення. Ще один воїн отримав бойову травму. Постраждалих військовослужбовців доставили в лікувальні установи та надали необхідну медичну допомогу.

Минулої доби російсько-окупаційні війська, ігноруючи режим повного припинення вогню, здійснили 59 обстрілів позицій Збройних Сил України. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за добу від 15 квітня.

Читайте такожНа Донбасі знову неспокійно: понад 60 обстрілів, четверо українських військових поранено (відео)

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів противник відкривав вогонь по оборонцях Павлополя, Лебединського та Новотроїцького, а з мінометів калібру 82 мм – обстріляні захисники Пісків та Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Кам’янки, шахти «Бутівка», Верхньоторецького, Піщевика, Широкиного та Гнутового. Крім цього, озброєння БМП ворог застосував по українських опорних пунктах поблизу Пісків і Талаківки, великокаліберні кулемети – під Опитним, стрілецьку зброю – в районі Славного, Березового та Лебединського, а неподалік Новотроїцького – вівся снайперський вогонь, повідомляють у штабі.

На Луганському напрямку агресор застосував заборонені 120 мм міномети по оборонцях Луганського, Троїцького та Світлодарська. Крім цього, поблизу Луганського та Світлодарська бойовики вели вогонь 82 мм мінометів, неподалік Новолуганського та Новгородського – з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а з озброєння БМП – під Луганським і Троїцьким.

Унаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранення. Ще один воїн – дістав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправили до лікувальних закладів та надали необхідну медичну допомогу.