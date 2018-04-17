Місія ОБСЄ втратила безпілотник під час сплеску вогню в районі Петрівського

Спостерігачі втратили GPS-сигнал та чули постріли зі стрілецької зброї.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що втратили безпілотний літальний апарат в районі Петрівського у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті за минулі вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, сказано, що Спеціальна моніторингова місія чула постріли у безпосередній близькості до її позицій під час запуску безпілотного літального апарату середнього радіусу дії.

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Так, 15 квітня спостерігачі здійснювали запуск безпілотника перебуваючи на відстані близько 6 км від північно-східної околиці ділянки розмежування сил і засобів у Петрівському.

"Менше ніж за хвилину після запуску, коли безпілотний літальний апарат знаходився на відстані менше ніж за 1 км на захід від патруля Спеціальної моніторингової місії, СММ помітила, що втратила GPS-сигнал. Безпілотний літальний апарат потім полетів в напрямку північного заходу, поки не зник з лінії огляду СММ. Коли СММ намагалася встановити координати безпілотника, вона чула сплеск вогню зі стрілецької зброї (всього три постріли) на відстані 100-300 м на південний захід від своїх позицій", - стверджують спостерігачі.

"СММ негайно покинула територію та безпечно повернулася на базу. Безпілотний літальний апарат не був виявлений", - заявили спостерігачі.