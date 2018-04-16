Бойовики планують знищити безпілотник ОБСЄ та звинуватити у цьому ЗСУ - штаб

Терористи готують провокацію проти українських підрозділів на Бахмутському напрямку.

Бойовики російсько-окупаційних військ готують нову провокацію під час роботи на окупованих територіях представників моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як повідомляє у Facebook штаб АТО, ворожим силам ППО дозволили знищувати безпілотні літальні апарати спостерігачів ОБСЄ, але робити це таким чином, щоб відповідальність за це можна було перекласти на українські підрозділи.

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«Розвідці штабу АТО стало відомо, що черговим силам протиповітряної оборони противника, зокрема на Бахмутському напрямку, надано дозвіл на знищення у зонах їхньої відповідальності безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ. При цьому, противник отримав вказівку враховувати траєкторію польоту БПЛА ОБСЄ та розташування позицій сил АТО аби після ураження безпілотника перекласти відповідальність за його знищення на українських військових»,

Раніше координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив, що російсько-окупаційні війська посилили обстріли і різні види розвідки на Донбасі з використанням безпілотників, технічних засобів і бойовиків.