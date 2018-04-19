Бойовики в черговий раз зірвали розведення сил у Станиці Луганській

Окупанти здійснили обстріл українських сил зі станкових протитанкових гранатометів.

Контрольовані Росією бойовики зірвали заплановане на 25 квітня розведення сил і засобів у Станиці Луганській в Луганській області.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК).

"Українська сторона СЦКК інформує, що сьогодні близько 07.00 бойовики російсько-окупаційних військ вкотре порушили режим тиші на ділянці розведення сил і засобів сторін неподалік Станиці Луганської. Традиційно, обстріл позицій Збройних сил України бойовики здійснили з вогневих позицій на горі Князь Ігор, застосувавши станкові протитанкові гранатомети. Про зазначене українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

"Українська сторона СЦКК розцінює зазначене, як явне небажання ватажків окупаційної адміністрації РФ виконувати у цьому районі вимоги рішення щодо розведення сил і засобів на лінії розмежування сторін. У свою чергу, підрозділи сил антитерористичної операції готові до початку відведення власних сил і засобів за умови неухильного виконання ватажками окупаційної адміністрації РФ вимог Мінських домовленостей", - заявили в штабі.

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Як повідомляв УНІАН, 28 лютого прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами чергових переговорів у Мінську між учасниками групи зазначала, що за умови дотримання режиму тиші в районі Станиці Луганської 5 березня може відбутися розведення сил та засобів, але цього не відбулося через обстріли бойовиків.

2 квітня у Міністерстві оборони України заявили про неможливість розведення сил та засобів від лінії розмежування в районі Станиці Луганської через ворожі обстріли.

4 квітня українська сторона на переговорах ТКГ у Мінську заявила, що військові Збройних сил України 10 квітня будуть готові розвести сили та техніку в районі Станиці Луганській, якщо контрольовані Росією бойовики дотримуватимуться режиму припинення вогню.

11 квітня бойовики вкотре зірвали розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської, заплановане на 13 квітня.

17 квітня окупанти знову зірвали розведення військ у Станиці Луганській, яке було заплановане на 20 квітня.