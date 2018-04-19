Кремль розповсюджував фейкові версії катастрофи МН17 – The Times

Російська влада поширювала вісім різних версій катастрофи, усі з яких містили обвинувачення української сторони.

Російська влада масово розповсюджувала дезинформацію стосовно катастрофи «Боїнга» рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, який було збито бойовиками у 2014 році.

Як повідомляє «Тиждень», про це йдеться у матеріалі британського видання The Times.

Зазначається, що відповідну інформацію в рамках акції #SurkovLeaks викрила спільнота українських хакерів, яка зламала електронну пошту радника президента РФ Владіслава Суркова.

Читайте такожУ Нідерландах відкрили пам'ятник жертвам катастрофи рейсу MH17 (фото)

Британське видання зазначає, що Кремль керував поширенням восьми різних фейкових версій, усі з яких містили обвинувачення у катастрофі української сторони.

Зокрема, одна з версій порівнювала збитий літак з вбивством герцога Фердінанда, і стверджувала, що катастрофа мала бути використана українською стороною для розв’язування конфлікту світового масштабу.

Наголошується, що документ з'явився через тиждень після катастрофи.

У статті йдеться, що така поведінка Кремля схожа на його дії після отруєння колишнього розвідника-подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки у британському Солсбері, також газової атаки в сирійському місті Дума. В російських медіа з’явились десятки різних версій цих подій.

Кремль, на свою чергу, заявив, що матеріали акції #SurkovLeaks було сфабриковано.

Слід зазначити, що усі матеріали акції #SurkovLeaks можна знайти за сайті волонтерської спільноти InformNapalm (перша, друга та третя частини).

Раніше журналістам вдалося отримати нові докази причетності російського військового Сергія Дубинського до катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва. Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з РФ. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб. Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група (ССГ), до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Країни - учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів. 7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу.