ЗМІ оприлюднили нові докази причетності російського військового "Хмурого" до катастрофи MH17

Справжнє ім'я «Хмурого» – Сергій Дубинський. Спочатку радянський, а потім і російський військовий – полковник Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії.

Журналістам вдалося отримати нові докази причетності російського військового Сергія Дубинського до катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17 влітку 2014 року, що забрала життя 298 осіб.

Про це йдеться в новому матеріалі «Донбас.Реалії».

Міжнародна слідча група і українські правоохоронні органи поки не називають імен людей, причетних до теракту проти малайзійського «Боїнгу». У той же час, журналісти і міжнародні дослідницькі організації ідентифікували як мінімум одного з фігурантів цієї справи. Мова про російського військового Сергія Дубинського.

Радіоперехоплення СБУ, відео очевидців, висновки Міжнародної слідчої групи – усе це допомогло «Донбас.Реалії» в точності відтворити маршрут російської зенітно-ракетної установки «Бук».

Зібрані журналістами відеодокази дозволяють стверджувати, що комплекс переміщався по контрольованій бойовиками території у сторону селища Первомайський, звідки й був зроблений постріл, який убив 298 людей на борту Боїнга.

У звіті слідчих детально представлені перехоплення розмов учасників теракту.

Людина, яка дає вказівки про транспортування «Бука», на записах СБУ з'являється під позивним «Хмурий». Одним з перших у своєму розслідуванні його ідентифікував керівник громадської організації «Європростір» Олег Батурин.

Відео: Служба безпеки України

«Він був, фактично, одним із архітекторів управлінських військових органів в «ДНР». Потім на базі цих відділів, які він створив, він сформував так зване Головне розвідувальне управління «ДНР», яке сам й очолив», – розповідає Олег Батурин.

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Батурин з'ясував, що справжнє ім'я «Хмурого» – Сергій Дубинський. Спочатку радянський, а потім і російський військовий – полковник Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії. До того ж, додає Батурин, йому вдалося отримати документи, які підтверджують – на Донбасі Дубинський залишався чинним російським військовослужбовцем.

«Про це він засвідчив сам у своєму клопотанні до Південного військового округу Росії про видачу йому коштів на придбання житла як військовослужбовцю. Він у цьому клопотанні вказав свій особистий номер і період служби у збройних силах Радянського Союзу і Російської Федерації по грудень 2014 року», – продовжує Батурин.

В ході розслідування Батурину також вдалося дізнатися, що до війни Дубинський жив у Донецькій області у селищі Велика Новосілка.

Довго шукати місцевих, які особисто знають «Хмурого», не довелося. Журналісти відразу зустріли жителя Великої Новосілки Олександра Васильовича. Каже, дружив з Дубинським з дитинства. Чув про звинувачення на його адресу, але не вірить, що той брав участь у підготовці атаки на «Боїнг».

Водночас, інформацію про службу «Хмурого» у російській армії колишній сусід підтверджує. І навіть уточнює: Дубинський до Донбасу брав участь як мінімум ще в трьох військових конфліктах.

Але з Великої Новосілки, за словами місцевих, Дубинський поїхав ще задовго до початку війни на сході України. Квартиру матері змінив на приватний будинок в сусідньому селищі.

Останнім місцем проживання Сергія Дубинського в Україні став двоповерховий будинок у селищі Сторожеве.

Журналісти спробували дізнатися хто нині проживає за останньою відомою адресою Дубинського в Україні – будинок виявився порожнім. На вигляд одразу помітно, що житло давно занедбане.

Сусід по двору переїхав в Сторожеве вже після початку бойових дій і колишніх господарів не застав. Але повідомляє один важливий факт – у Дубинського в Україні залишився рідний брат.

«А ось брат, Роман, він у Києві і теж якийсь військовий. І він через рієлтора цей будинок продає. Але Роман і Сергій начебто, на цьому ґрунті політичному, вороги. Той за Україну, а той за «ДНР», – розповідає сусід Дубинського.

З моменту атаки на MH17 Роман Дубинський, рідний брат російського полковника, якого називають причетним до атаки, жодного разу не давав інтерв'ю. Він уперше погоджується на відверту розмову з журналістами.

«Я можу розповісти вам все, про що ви запитаєте. Про мої взаємовідносини я розкажу», – каже Роман Дубинський.

Роман не приховує, що його брат дійсно був російським військовим і воював на боці бойовиків у 2014 році. Про це «Хмурий» казав йому особисто.

«Він мені сам подзвонив і сказав, що він «зараз в ДНР». Я кажу, «а що ти там робиш, сенс?» Я принципово не розумію. У мене інша позиція – повністю проукраїнська», – стверджує він.

Ще один діалог з братом у Романа відбувся після того, як в ЗМІ з'явилися повідомлення, що «Хмурий» брав участь в транспортуванні «Бука».

«Коли я дізнався про цей літак, я йому теж подзвонив. У мене був його телефон, потім я його видалив. Я йому подзвонив і запитав – хто це зробив? Він мені відповів, що це зробила українська сторона. Ось така була відповідь. Я кажу: тут і факти є, і записи якісь є. Він сказав, що ми цього не робили, це «провокація», – сказав в ексклюзивному інтерв'ю «Донбас.Реалії» Роман Дубинський.

Журналісти програми «Донбас.Реалії» попросили прослухати запис перехоплень СБУ, де, нібито, фігурує Сергій Дубинський. Багато часу Роману не знадобилось. Майже одразу родич «Хмурого» дає ствердну відповідь.

«Схожий, так. Те що я чую – так, є схожість, і дужа сильна», – сказав Роман Дубинський під час прослуховування записів.

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Інших подробиць про життя «Хмурого», запевнив Роман, він розповісти не може. Через сімейну сварку. Через неї брати не спілкуються вже більше десяти років. А сам він запевняє, що звільнився з армії ще на початку 90-х років.

Водночас, Роман підтвердив, що нова російська адреса брата, яка з'явилася в пресі, дійсна. Сергій Дубинський поїхав з Донбасу на початку 2015 року і осів на хуторі Великий Лог Ростовської області. «Донбас.Реалії» вирушили туди, щоб розпитати самого фігуранта аудіозаписів про атаку на малайзійський Боїнг.

Новий притулок «Хмурого» вдалося легко знайти, адже раніше він сам публікував знімки будинку в соцмережах. Але розмовляти із журналістами він відмовився. "Я не спілкуюся ні зі Свободою, ні з РБК і так далі. Тому, що у вас позиція цікава. Все, до побачення", - сказав бойовик.

Роман Дубинський сподівається, що розслідування вдасться довести до кінця. Навіть якщо результат вкаже на його рідного брата. Слова, які під час останньої розмови він сказав «Хмурому», повторює ще раз.

«Якщо це ви збили літак – ви повинні понести за це покарання. І не буде іншого варіанту ні через п'ять, ні через десять, ні через двадцять років. За триста убитих людей, винні мають понести покарання», – каже Роман Дубинський.

Відео: Радіо Свобода Україна