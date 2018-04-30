Біля Водяного бойовики з ПТРК обстріляли позиції українських військових, поранені двоє бійців

Зокрема на Донецькому напрямку бойовики з мінометів і протитанкового ракетного комплексу обстріляли низку позицій сил АТО.

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 47 обстрілів позицій українських захисників.

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Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На Луганському напрямку, із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Причепилівки, а з 82 мм мінометів – в районі Новозванівки. Крім цього, міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і зенітну установку агресор застосував по оборонцях Новгородського, а стрілецьку зброю – двічі по захисниках Станиці Луганської", - зазначили в прес-центрі.

Також на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли оборонців Авдіївки та Шахти "Бутівка". "Крім цього, з різних видів піхотного озброєння – гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – вогонь вівся по наших опорних пунктах поблизу Водяного, Мар’їнки, Красногорівки, Павлополя, Опитного, Кам’янки, Широкиного, Пісків, Невельського та Лебединського. Також в районі Водяного агресор застосував протитанковий ракетний комплекс", - повідомили в прес-центрі.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн зазнав поранення. Ще один наш військовослужбовець – отримав бойове травмування. Постраждалих захисників доставлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу", підсумували в прес-центрі.