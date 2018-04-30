Британський військовий приєднався до ЗСУ на Донбасі

Раніше Джон Гардінг воював проти бойовиків «Ісламської держави» у лавах курдських військових формувань в Сирії.

Британський військовий Джон Гардінг приєднався до Грузинського національного легіону, який воює на Донбасі на боці українських військових.

Про це пише Громадське радіо з посиланням на BBC.

55-річний Джон Гардінг колишній військовий з північного сходу Англії приїхав в Україну в лютому.

«Війни інших людей не сильно популярні в британських медіа. Принаймні не настільки, наскільки це повинно бути, на мою думку. Завдяки нашій присутності більше людей знатиме про те, що тут відбувається», — каже Джон Гардінг.

Вперше з військовою справою Джон познайомився, коли йому було 16 років. Він пішов в армію, покинувши школу. Там Гардінг служив дев’ять років, а потім працював цивільним інженером. Але у 2015 році, побачивши, що на мапі світу з’являється «Ісламська держава», Джон вирішив повернутись до зброї та воював як доброволець на боці Загонів народної самооборони курдів у Сирії.

Протягом місяців Джон разом з курдами та сотнями іноземців, які приєднались до курдських формувань, звільняв території від бойовиків «Ісламської держави». Після повернення у Британію, Джона затримали та допитували поліцейські з відділу з боротьби з тероризмом. Коли він вирішив поїхати в Україну, в лондонському аеропорту Хітроу його знову затримали та допитали.

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Home Office — британський департамент, що відповідає за міграційний контроль та безпеку не коментує конкретно щодо України, але загалом радить не брати участь у війні на будь-якому боці закордоном. ​

«Вони сказали, що будуть зупиняти мене кожного разу, коли я їхатиму з або в Сполучене Королівство. Я не вважаю себе найманцем. Але певен, що інші так думають. Я називаю себе борцем за свободу. Приїхав не для того, щоб вбивати. Тут я медик, тому цей мотив точно мене не стосується. Деякі люди політично мотивовані, інші хочуть воювати. Дехто був військовим, але ніколи не брав участь у конфліктах, тому хоче собі щось довести. Як на мене, неважливо, з яких причин сюди приїжджають люди, якщо є результати. Кого точно не вітають, так це тих, хто приїхав вбивати. Попри те, що це частина роботи, це не може бути головною причиною», — розповідає Джон.

Джон не єдиний британець у Грузинському легіоні. На сторінці у Фейсбук — світлини нових членів формування. Навпроти прапору стоять Тоні, Шон та Ешлі — громадяни Британії. За словами Джона, у легіоні шестеро британців, але дехто не хоче показувати обличчя.

«Грузинський національний легіон створили у 2014 році, щоб протистояти російській агресії», — розповідає засновник легіону Мамука Мамулашвілі.

Зараз 70% військових у легіоні грузини, інші 30% — це громадяни Німеччини, США, Британії, Австралії, Греції, Азербайджану, Молдови, Вірменії та Ізраїлю. ​