Командувач Об’єднаних сил на Донбасі перегляне схеми мінно-вибухових загороджень
12:13, 02 травня 2018Війна
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Ключовим принципом діяльності для особового складу Об’єднаних сил військових є збереження життя і здоров’я мирних жителів Донбасу.
Ключовим принципом є збереження життя і здоров’я мирних жителів Донбасу / Міноборони
Командувач Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв заявив про намір переглянути схеми мінно-вибухових загороджень, які наражають на небезпеку цивільних.
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Про це він повідомив на брифінгу в Краматорську.
«Ми маємо намір переглянути схеми мінно-вибухових загороджень, звільнити від вибухівки ті ділянки, які заважають або створюють небезпеку для місцевого населення», - підкреслив Наєв.
За його словами, ключовим принципом діяльності для особового складу Об’єднаних сил військових є збереження життя і здоров’я мирних жителів Донбасу.
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