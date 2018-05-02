У Нацполіції попередили про зміну формату роботи системи блокпостів на Донеччині та Луганщині

Порядок пропуску на блокпостах буде відрегульований відповідно до рішень командування ООС.

В рамках проведення на сході України Операції об’єднаних сил формат роботи системи блокпостів у Донецькій та Луганській областях буде змінено.

Як зазначається у повідомленні на сайті Національної поліції України, про це сьогодні у Краматорську під час спільного брифінгу задіяних в операції підрозділів та відомств заявив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.

У поліції нагадали, що з 30 квітня відповідно до Указу президента України на території Донецької та Луганської областей розпочато Операцію об’єднаних сил (ООС), до складу яких входять й органи Національної поліції України.

Як зазначив Бушуєв, функції поліції в зоні проведення операції залишаються незмінними.

"Це забезпечення охорони публічного порядку та безпеки, а також протидія злочинності. Також керівництвом Операції об’єднаних сил введено посаду заступника керівника ООС з координації діяльності органів Національної поліції. Його безпосереднім завданням є організація взаємодії зі Збройними силами України, Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Державною службою з надзвичайних ситуацій, а також іншими підрозділами, які залучені до складу сил та засобів ООС", - розповів представник поліції.

Крім того, продовжуються заходи поліції з недопущення потрапляння на підконтрольну Україні територію осіб, які мають намір дестабілізувати ситуацію або тих, хто причетний до участі в незаконних збройних формуваннях.

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Зауважується, що виявляти посібників терористів та диверсантів допомагає система стоп-контролю, де поліцейські продовжують нести службу. Однак найближчим часом їхню кількість буде переглянуто.

За словами Бушуєва, перегляд формату роботи блокпостів, передусім, спрямований на зменшення соціальної напруги, що виникала у зв’язку з перевірками на стоп-контролях, які фактично не виконують функцій, пов’язаних із забезпеченням оборони чи національної безпеки.

"Їхню кількість буде зменшено. А порядок пропуску на блокпостах буде відрегульований відповідно до рішень, які будуть прийняті командуванням ООС", - наголосив заступник очільника Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ про завершення Антитерористичної операції та наказ про початок операції Об’єднаних сил, яка стартувала з 14.00 30 квітня.

Глава держави заявив, що у разі переходу РФ до широкомасштабного наступу на Донбасі, відповідальність за відсіч агресії в першу чергу лягає на командувача Об’єднаних сил.

За словами президента, АТО може бути відновлена у будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.