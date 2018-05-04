На території операції Об’єднаних сил працюватимуть мобільні пересувні пости – Князєв

Такі пересувні групи дозволять поліпшити роботу з протидії витоку зброї та вибухівки на території мирних областей.

На території проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях розпочнуть роботу мобільні пересувні пости.

Як повідомив Департамент комунікації Національної поліції України, про це заявив голова Нацполіції Сергій Князєв під час робочого візиту до Донецької області.

Згідно з інформаціїю, це дасть змогу скоротити кількість стаціонарних блокпостів та водночас посилити поліцейську присутність у віддалених населених пунктах.

За словами Князєва, з початком Операції об’єднаних сил поліція змінює формат функціонування блокпостів. Він також зазначив, що вже найближчим часом поліція прифронтових областей перейде до більш ефективної системи контролю - мобільні пересувні пости. Такі пересувні групи дозволять поліпшити роботу з протидії витоку зброї та вибухівки на території мирних областей.

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«Ви несете найбільшу відповідальність за виток зброї, яку злочинці вивозять зі сходу країни. Потрібно відійти від тотальної перевірки вантажів. Нас цікавить тільки наявність заборонених речей. Вилучення однієї гранати – рятує кілька життів», – наголосив Князєв.

Крім того, буде перебудована робота додаткових сил, які прибувають в зазначені регіони.

В той же час скорочення кількості стаціонарних блокпостів дозволить поліцейським збільшити присутність у віддалених населених пунктах регіону.

«Питання поліцейської присутності є досить актуальним на території проведення операції Об’єднаних сил. ГРПП повинні постійно патрулювати на ввіреній території. Люди мають побачити поліцейських у кожному селі та селищі», - зазначив глава поліції.

Також очільник поліції наголосив на позитивному досвіді роботи поліцейських станцій, які функціонують у селищах Миронівське та Очеретине, що під Авдіївкою.

«Ми готові підтримати поліцію Донецької та Луганської областей та скрізь, де є необхідність поліцейської присутності, відкривати поліцейські станції. І такі станції мають бути максимально наближені до населених пунктів на лінії розмежування», – заявив він.