Українські військові хочуть визначити настрої жителів півдня РФ та окупованого Криму

Військових, зокрема, цікавить, наскільки жителі Південного федерального округу задоволені нинішньою російською владою.

Збройні сили України вирішили провести соціологічне дослідження настроїв населення півдня Російської Федерації.

Як повідомляє «Главред», відповідний тендер був відкритий ЗСУ на платформі держзакупівель Prozorro.

Читайте такожВолонтер розповів про зміни на Донбасі після початку операції Об'єднаних сил

Відзначається, що під кодом військової частини А4398, яка виступає замовником тендеру, працює 72-й головний Центр інформаційно-психологічних операцій сил спеціальних операцій України.

Вартість замовлення становить 1,6 млн грн (понад 3,8 млн руб. за діючим курсом). Воно має бути виконано протягом 105 днів після укладення договору.

Українських військових, зокрема, цікавить, наскільки жителі Південного федерального округу задоволені чинною владою, їх матеріальне становище та ступінь впливу на соціально-політичну обстановку в регіоні. Дослідники, крім того, повинні визначити ефективність різних інформаційних каналів в роботі з різними соціальними групами.

Дослідження повинно пройти в п'яти регіонах Росії: Адигеї, Калмикії, Краснодарському краї, Ростовській області та в анексованому Криму.

Виконавець тендеру повинен провести не менше 20 дискусій у фокус-групах і 2000 особистих (face-to-face) інтерв'ю вдома у респондентів. На основі зібраних матеріалів необхідно сформувати аналітичний звіт.

В ході опитувань необхідно виявити базові соціокультурні моделі і ціннісні установки ключових цільових груп, сформувати перелік актуальних для цих груп тем. Визначити соціально-демографічний портрет (стать, вік, національність, освіта, релігійна приналежність, професія, матеріальне положення, сімейний статус, місце проживання тощо) основних цільових груп, а також показати їх географічний розподіл.

Роботи мають бути виконані з 15 червня по 1 жовтня 2018 року.

Як повідомлялося напередодні, на акціях протесту "Він нам не цар" по всій Росії, приурочених до інавгурації Володимира Путіна, було затримано більше тисячі осіб.