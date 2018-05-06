На Донбасі військові взяли у полон бойовика

Бойовик тричі засуджувався за здійснення злочинів, в місцях обмеження волі провів не один рік

У суботу, 5 травня, під час рейду на Донбасі українські військовослужбовці захопили проросійського бойовика з особистою зброєю.

Про це повідомив представник прес-центру Об'єднаних сил Олександр Петрук під час брифінгу, відео якого оприлюднене на сторінці ООС у Facebook.

"Його особистість дуже чітко характеризує склад російсько-терористичних військ. В складі угрупування противника бойовик проходив службу з 2016 року. До цього тричі засуджувався за здійснення злочинів, в місцях обмеження волі провів не один рік", - розповів він.

Читайте такожВ Росії заарештували екс-бойовика, який брав у полон Савченко - ЗМІ

Раніше стало відомо, що на Луганщині українські військовослужбовці взяли в полон бойовика.