На Донбасі військові взяли у полон бойовика
17:48, 06 травня 2018Війна
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Бойовик тричі засуджувався за здійснення злочинів, в місцях обмеження волі провів не один рік
Ілюстрація / REUTERS
У суботу, 5 травня, під час рейду на Донбасі українські військовослужбовці захопили проросійського бойовика з особистою зброєю.
Про це повідомив представник прес-центру Об'єднаних сил Олександр Петрук під час брифінгу, відео якого оприлюднене на сторінці ООС у Facebook.
"Його особистість дуже чітко характеризує склад російсько-терористичних військ. В складі угрупування противника бойовик проходив службу з 2016 року. До цього тричі засуджувався за здійснення злочинів, в місцях обмеження волі провів не один рік", - розповів він.
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Раніше стало відомо, що на Луганщині українські військовослужбовці взяли в полон бойовика.
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