На Луганщині українські військові взяли в полон бойовика

14:21, 05 травня 2018
Війна
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Ілюстрація \ REUTERS

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«Сьогодні під час рейду одним з підрозділів 25-го окремого мотопіхотного батальйону 54 омбр Об'єднаних сил взято в полон бойовика 3-го батальйону 7-ї мотострілецької бригади російської-терористичних військ», - зазначається у повідомленні.

Затриманого передано співробітникам Служби безпеки України.

Крім того, повідомляється, що військовослужбовців, які брали участь у рейді, командуванням Об'єднаних сил буде представлено до нагород.

Втрат серед особового складу підрозділу немає.

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Теги: #військові#полон#бойовик