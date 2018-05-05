На Луганщині українські військові взяли в полон бойовика
14:21, 05 травня 2018Війна
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Затриманого передано співробітникам Служби безпеки України.
Ілюстрація \ REUTERS
На Луганщині українські військовослужбовці взяли в полон бойовика. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Операції Об'єднаних сил.
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«Сьогодні під час рейду одним з підрозділів 25-го окремого мотопіхотного батальйону 54 омбр Об'єднаних сил взято в полон бойовика 3-го батальйону 7-ї мотострілецької бригади російської-терористичних військ», - зазначається у повідомленні.
Затриманого передано співробітникам Служби безпеки України.
Крім того, повідомляється, що військовослужбовців, які брали участь у рейді, командуванням Об'єднаних сил буде представлено до нагород.
Втрат серед особового складу підрозділу немає.
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