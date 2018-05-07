СБУ оприлюднить інформацію про українських найманців у «ПВК Вагнера»

15:38, 07 травня 2018
Війна
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СБУ обіцяє оприлюднити дані про українських найманців на службі Кремля / фото: УНІАН

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Як повідомляє "ЛІГА.net", про це в ході брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак. За його словами, СБ ідентифікувала низку російських офіцерів (Кривенка, Тиммермана, Коржова, Заїпова і Столбцова), людей, що відповідають у ПВК Вагнера за бойову підготовку.

Крім того, буде оприлюднена інформація про тактичну групу «Карпати» яка набиралася у ПВК з числа громадян України, бойовиків, що воювали на Донбасі.

"Нами встановлені 56, тобто повний склад тактичної групи Карпати", - заявив Грицак.

Глава спецслужби, зокрема, повідомив, що за створення і підготовку групи відповідав інструктор Олег Дем'яненко.

Раніше сайт Служби безпеки України оприлюднив список найманців ПВК «Вагнера», які були таємно доставлені з Владивостоку до Сирії на крейсері «Варяг» ВМФ РФ.

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Теги: #СБУ#ПВК Вагнера