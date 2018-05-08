Доба на Донбасі: бойовики застосували артилерію, поранено двох українських військових

Противник 15 разів застосовував заборонене озброєння.

Упродовж минулої доби, 7 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою. Бойові дії тривали вздовж усієї лінії розмежування.

Читайте такожУ Білорусі бойовика, що воював за "ЛНР", посадили на 2 рокиЯк повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил, противник 15 разів застосовував заборонене озброєння. Обстріли тривали в районах населених пунктів Кримське, Попасна, Новотошківське, Луганське, Авдіївка, Широкине. Також обстріли продовжувалися поблизу Зайцевого, там зафіксували 27 розривів гарматних снарядів.

"Під час бойових дій, втрати Об’єднаних сил склали 2 поранених. Наразі їм надано кваліфіковану медичну допомогу та евакуйовано до госпіталю. За даними розвідки, одного бойовика знищено, 5 поранено", - йдеться у повідомленні ООС.

Як повідомляв УНІАН, за добу 6 травня бойовики 80 разів обстріляли українські позиції, у тому числі з артилерії, мінометів і танків.