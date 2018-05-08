На позиції українських бійців на Донбасі почали прилітати невідомі російські боєприпаси (відео)
20:38, 08 травня 2018Війна
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Що довше триває війна, то більше новітньої зброї ворог випробовує на бійцях, йдеться в сюжеті.
На українських позиціях почали вибухати невідомі російські боєприпаси
На українських позиціях на Приазов'ї почали вибухати невідомі російські боєприпаси. І це ще не 9 травня, кажуть захисники. Саме цього дня зазвичай проросійські терористи активізуються.
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"Тут бачили й на собі відчули чимало: від бездротових ПТУРів і фосфорних мін до надзвичайно потужних і безшумних набоїв", - йдеться в сюжеті "2+2".
Як повідомляв прес-центр ООС, упродовж минулої доби, 7 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі залишалася напруженою. Бойові дії тривали вздовж усієї лінії розмежування.
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