На позиції українських бійців на Донбасі почали прилітати невідомі російські боєприпаси (відео)

Що довше триває війна, то більше новітньої зброї ворог випробовує на бійцях, йдеться в сюжеті.

На українських позиціях на Приазов'ї почали вибухати невідомі російські боєприпаси. І це ще не 9 травня, кажуть захисники. Саме цього дня зазвичай проросійські терористи активізуються.

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"Тут бачили й на собі відчули чимало: від бездротових ПТУРів і фосфорних мін до надзвичайно потужних і безшумних набоїв", - йдеться в сюжеті "2+2".

Як повідомляв прес-центр ООС, упродовж минулої доби, 7 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі залишалася напруженою. Бойові дії тривали вздовж усієї лінії розмежування.